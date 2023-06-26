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Пленный украинский военнослужащий Андрей Тлустяк рассказал во время допроса о том, как бойцы ВСУ проходили военную подготовку в Литве. Видеозапись опубликовало Министерство обороны России.

Во время дачи показаний мужчина отметил, что он не хотел идти воевать, но выбора не было. Его принудительно заставили сесть в машину вооруженные военкомы возле школы, в которую он отводил своих детей. Вместе с другими мобилизованными, по словам Тлустяка, он был направлен на обучение на территорию Литвы. Но там украинские военнослужащие не прошли полноценной подготовки. «Мы несколько раз стреляли на полигоне, бросали гранаты, и все», – подчеркнул пленный ВСУшник.

По словам украинского бойца, с ним работали психологи, которые пытались навязать ненависть к россиянам и идею убийства «как можно большего количества российских солдат». Тлустяк также рассказал, что многие военнослужащие ВСУ, принудительно мобилизованные, вовсе не хотят сражаться с ВС России. При возможности они сразу сдаются в плен. Однако из-за ситуации на фронте «не все успевают это сделать».

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