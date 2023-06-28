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Киевские власти скрывают от общественности истинные потери ВСУ, которые они несут при проведении контрнаступательной операции. Об этом заявил пленный медик одной из бригад украинской армии Владимир Дейнис – сообщает РИА “Новости”. Оно же публикует видео с мужчиной.

По словам Дейниса, потери украинской армии в три-четыре раз выше, чем те цифры, которые озвучиваются в украинских СМИ. Пленный уверяет, что пример его батальона это наглядно демонстрирует. Он также указал, что фактически командование ВСУ пустило его и его сослуживцев “в расход” – техника, которая могла бы пригодиться для эвакуации его подразделения куда-то исчезла. В итоге, он вместе с сослуживцами не стал оказывать сопротивления и сдался батальону “Ахмат”.

Дейнис отметил, что обращение с пленными украинцами в российской армии хорошее. Никаких проблем с получением питания нет.

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