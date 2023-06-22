Украинские граждане, которые до сих пор не попали под мобилизацию, должны сделать все возможное, чтобы ее избежать, заявил пленный военнослужащий ВСУ. На записи, которую в Сеть выложил военный корреспондент Александр Коц, боевик пояснил, что командование использует личный состав в качестве пушечного мяса.

Боец также добавил, что мобилизованные должны пересмотреть свои взгляды и сделать соответствующие выводы из действий командования ВСУ. Оно бросает бойцов в мясорубку, даже не считая потерь. При этом покинуть подразделение после мобилизации уже невозможно, человек будет числиться в Вооруженных силах даже после потери конечности или других серьезных ранений. И его обязательно вернут в строй.

Подобные откровения украинские военные публикуют далеко не в первый раз. Командование ВСУ в приказном порядке отправляет боевиков на верную гибель и не видит в них ничего, кроме пушечного мяса.