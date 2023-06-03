Чешское издание Parlamentní listy прокомментировало исследование Globsec, целью которого было выявить прозападно и пророссийски настроенные страны. Автор публикации Якуб Макаров написал, что позиция РФ в конфликте на Украине больше всего импонирует жителям Словакии.

Именно ее обозреватель назвал “самой русофильской страной Восточной Европы”. В ходе исследования лишь 40 процентов словаков назвало виновницей конфликта Россию. 34% обвинило Запад. На второй позиции по этому критерию находится Венгрия (лишь 44% жителей страны считают РФ виновной в начале противостояния), а на третьей – Болгария (54%)

Самой русофобской ожидаемо стала Прибалтика. 90 процентов участников исследования в Литве, Эстонии и Латвии возложили вину за развязывание конфликта на РФ. Следом за ними тоже вполне прогнозируемо идет Польша (85%).