Германия не входит в “коалицию истребителей” для Украины по одной простой причине – на вооружении ее ВВС нет истребителей F-16, заявил глава Минобороны страны Борис Писториус. Он пояснил, что ФРГ используют в основном самолеты Tornado и Eurofighter, к которым Киев интереса не проявляет.

Также Писториус отметил, что помощь Германия все-таки оказывает. Она отправляет в Киев зенитно-ракетные комплексы Iris-T и “Гепарды”, самоходные артиллерийские установки, а также танки Leopard, сообщает Gazeta.ru.

Кроме того, Германия до конца 2023 года обучит около 10 тысяч украинских военнослужащих. Что касается истребителей F-16, Киев вряд ли получит их на протяжении ближайших нескольких месяцев, так как необходимо не только провести обучение пилотов и инженеров-механиков, но еще и разработать логистику. Все это затянет процесс до начала следующего года.