ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Французский писатель Мишель Уэльбек во время своего интервью изданию Le Point заявил, что не считает себя обязанным каким-то образом оказывать помощь Украине. По его словам, Париж уже сделал даже более чем достаточно для этой «деградирующей страны». Также он подчеркнул, что и весь Запад неминуемо стремится к своей гибели, «и остановить это просто невозможно».

В своем интервью публицист отмечает, что страны обязаны развиваться. В особенности, каждое государство должно брать на себя ответственность за то, если не смогло это сделать. И жизнь в границах определенной нации является правильным. Это «выше идеи огромной территории без границ».

На вопрос журналиста, необходимо ли поставлять оружие на Украину, Уэльбек ответил, что Украина является жертвой несправедливости, но мир не обязан помогать ей во всем. «Я лично не чувствую себя должным», – заявил писатель. Он также отметил, что президент Франции Макрон сделал для Украины все, что было в его силах. «Он мало что мог, но старался изо всех сил».

Вам может понравиться

Участник СВО из Екатеринбурга обманул дрон ВСУ, притворившись мертвым

Хитрость на поле боя иногда не только спасает жизнь, но и позволяет сорвать планы противника. Именно такой эпизод произошел в зоне специальной военной операции с Даниилом из Екатеринбурга, который сумел

Российская ТОС-1А “Солнцепек” уничтожила около Гуляйполя пункт дислокации ВСУ

У населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области подразделение ВСУ уничтожено мощными ударами термобарических снарядов “Солнцепек”, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск “Восток” Олега Чехова. Также источник

Зеленский не смог сказать, когда начнется обещанное контрнаступление ВСУ

В ходе совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом украинский лидер Владимир Зеленский в очередной раз уклонился от вопроса о начале контрнаступления ВСУ. Он заявил, что не может сказать, когда