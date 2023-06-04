Французский писатель Мишель Уэльбек во время своего интервью изданию Le Point заявил, что не считает себя обязанным каким-то образом оказывать помощь Украине. По его словам, Париж уже сделал даже более чем достаточно для этой «деградирующей страны». Также он подчеркнул, что и весь Запад неминуемо стремится к своей гибели, «и остановить это просто невозможно».

В своем интервью публицист отмечает, что страны обязаны развиваться. В особенности, каждое государство должно брать на себя ответственность за то, если не смогло это сделать. И жизнь в границах определенной нации является правильным. Это «выше идеи огромной территории без границ».

На вопрос журналиста, необходимо ли поставлять оружие на Украину, Уэльбек ответил, что Украина является жертвой несправедливости, но мир не обязан помогать ей во всем. «Я лично не чувствую себя должным», – заявил писатель. Он также отметил, что президент Франции Макрон сделал для Украины все, что было в его силах. «Он мало что мог, но старался изо всех сил».