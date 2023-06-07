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Российская певица Вика Цыганова не осталась в стороне скандала с выбором финалистки конкурса «Миссис Россия – 2023». Напомним, что данный титул был присужден Наталье Оскар с Дальнего Востока, которая после своей победы столкнулась с массой критики и хэйта в свой адрес. Об этом сообщает издание «Стархит».

Вика Цыганова по данному поводу также оставила свой комментарий в социальных сетях. Артистка написала: «Все комментарии излишни. Это беда, и, похоже, она нас победила». Что именно имела в виду певица неизвестно. Однако ясным становится тот факт, что она тоже не согласна с выбором победительницы членами жюри в вышеупомянутом конкурсе красоты.

Напомним, что 5 мая в Москве завершился конкурс красоты среди замужних женщин «Миссис Россия – 2023». Победительницей стала Наталья Оскар. Однако многие пользователи Сети стали активно критиковать ее внешность, считая, что победа досталась женщине незаслуженно. Многие отметили, что в социальных сетях Наталья активно использует фильтры и фотошоп, а ее реальная внешность не такая, как на фото. Также многие из хэйтеров пишут, что «Миссис Россия – 2023» чрезмерно увлеклась пластикой и другими косметическими процедурами.

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