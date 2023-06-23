Певица Пелагея, находясь в отпуске, уделяет большое внимание оздоровительным процедурам. Ее поклонники уже заметили изменения и выражают свои впечатления в социальных сетях. Они отмечают, что она похудела и выглядит свежо. Однако есть и те, кто имеет иное мнение.

Не все оценили видео Пелагеи из фитнес-зала. На этом видео она появляется без макияжа, с волосами, аккуратно собранными в пучок. Певица занимается аэройогой, и видно, что некоторые упражнения ей даются с трудом.

В интернете обратили внимание на изменение цвета лица Пелагеи и неудачную прическу. Некоторые пользователи посчитали лицо певицы опухшим, а ее красоту – поблекшей. Отдельные подписчики посчитали публикацию неинтересной и задались вопросом, зачем все это показывать.

Несмотря на это, преданные поклонники Пелагеи готовы принять ее любой. Многие похвалили ее усилия.