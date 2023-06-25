Алла Пугачева в 1994 году чуть не сломала карьеру исполнителя Игоря Наджиева, который на конкурсе “Ялта-Москва-Транзит” оказался лишь на 10 месте. Об этом рассказал сам певец.

Он отметил, что все его друзья и знакомые были уверены, что победа уже у Игоря в кармане. Но вместе первого места он оказался только на десятом, что чуть и не стало концом музыкальной карьеры.

«Игорь, все были за тебя, но мы там ничего не решали. Всё было заранее известно», – процитировал Наджиев слова Михаила Танича, который был тогда в жюри.

Выяснилось, что Алла Пугачева не хотела, чтобы молодой и талантливый певец составил конкуренцию Филиппу Киркорову. Именно поэтому она запретила пропускать Наджиева на первое место в конкурсе.