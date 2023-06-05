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Уровень напряжённости в отношениях Москвы со странами Запада пропорционален тактико-техническим характеристикам вооружения, которые государства НАТО поставляют на Украину. Чем мощнее вооружение, тем сильнее напряжённость в отношениях. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова, сказанные в эфире телеканала “Россия 1”, приводят “Известия”.

Песков обратил внимание, что для стран Запада права человека стали “гуттаперчевым” понятием. Когда европейцам и США выгодно говорить о них, это делают, когда это неудобно – молчат. В частности, западные страны на протяжении долгих лет не замечали, что ВСУ бомбят города Донбасса, и там гибнут мирные жители.

Песков ещё раз напомнил, что специальная военная операция, которая проводится для защиты населения Донбасса, будет доведена до конца, альтернативы этому нет.

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