Как сообщило издание Газета.ру, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал свой комментарий относительно заявления советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана. Отметим, что Салливан заявил о готовности Вашингтона вести переговоры с Москвой, относительно контроля над вооружениями, без постановки дополнительных условий.

По словам представителя Кремля, заявление американского советника является достаточно важным и позитивным. Песков подчеркнул, что Москва рассчитывает, что Вашингтон подкрепит свои слова «шагом навстречу», после чего появится возможность рассмотреть предлагаемые форматы диалога.

По словам Пескова, Россия всегда открыта к диалогу, однако стоит понимать, как «формулируется предложение». Он подчеркнул, что в важных вопросах такого характера нельзя ориентироваться только на заявления, сделанные для прессы. Ведь Москва «переживает острейший дефицит взаимного доверия» в двусторонних отношениях с США.