Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал недавнее заявления советника главы ОП Украины Михаила Подоляка о контрнаступлении ВСУ. Напомним, представитель Владимира Зеленского высказался в том духе, что украинская армия лишь проводит “тестирование”, масштабные боевые действия она не ведет.

Песков отметил, что Подоляк не возглавляет министерство обороны Украины, а его должность не позволяет знать, что происходит в зоне спецоперации.

“Он же не министр обороны. Я не думаю, что он точно знает”, – заявил пресс-секретарь президента России.

Напомним, что в Киеве сперва сообщили о начавшемся контрнаступлении, но после серии провалов и крупных потерь западной техники начали говорить о “тестировании”, “разведке боем” и “прощупывании обороны” ВС РФ.