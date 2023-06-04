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Как сообщает Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США, корабль Военно-морских сил КНР совершил опасный маневр, в результате которого сблизился с американским эсминцем USS Chung-Hoon, выполнявшим совместную канадско-американскую миссию в Тайваньском проливе, на расстояние в 137 метров (150 ярдов).

Американское командование сообщает, что канадский фрегат HMCS Montreal и американский эсминец USS Chung-Hoon в соответствии с международными правилами 3 июня совершали переход с юга на север Тайваньского пролива. Однако во время перехода китайский миноносец совершил небезопасный маневр на опасном расстоянии от американского эсминца.

Китайский корабль LUYANG III обогнал USS Chung-Hoon по левому борту и пересек курс его движения на расстоянии в 137 метров по носу. При этом для предотвращения столкновения экипаж американского эсминца сохранял курс своего движения, но вынужден был снизить скорость. Однако китайский корабль НОАК впоследствии снова пересек курс американского эсминца на расстоянии в 1828 метров (2000 ярдов).

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