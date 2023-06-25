Страдания и стрессы невозможно пережить без терпения, сообщил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время воскресной проповеди в Храме Христа Спасителя.

Он отметил, что некоторые переживают стресс со страхом и ужасом, кто-то борется со страданиями посредством различных лекарственных препаратов. Но эти методы дают обратный эффект, они не позволяют организму сопротивляться агрессивным и негативным влиянием извне. Именно поэтому необходимо избавляться от стрессов так, как учил апостол Павел – терпением, передает РИА Новости.

Всевышний наградил людей этой безусловной благодатью и определил для каждого человека его собственный предел. Однако избалованные комфортной жизнью современные люди сами снижают сопротивляемость страданиям и стрессам. Терпение дает возможность не только переживать подобные проблемы, но и обретать устойчивость к ним в будущем.