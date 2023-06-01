Армения оказалась в сложном положении из-за специальной военной операции России на Украине. Ереван продолжает дипломатические манёвры между Москвой и странами Запада, но чем дольше продолжается конфликт, тем манёвры становится делать сложнее. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью CNN Prima News – передаёт РИА “Новости”.

Пашинян уточнил: Армения не является сторонницей России в её конфликте на Украине. В Москве, со слов армянского премьера, это понимают. В то же время на Западе считают Армению союзником России. И это существенно осложняет взаимодействие Еревана с Европой и США. “Получается, что мы не являемся ничьими союзниками”, – резюмировал Пашинян.

Премьер-министр также подчеркнул, что такая позиция делает Армению уязвимой. При этом, со слов Пашиняна, у Еревана нет никакой позиции по поводу происходящего на Украине – у Армении слишком много своих забот, чтобы позволять себе втягиваться в решение не касающихся её проблем.