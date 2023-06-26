ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Употребление алкоголя на площадках соревнований во время проведения летних Олимпийских игр в Париже будет запрещено, а исключение будет сделано только для обладателей билетов в VIP-зоны. Об этом в своем материале сообщает издание Parisien со ссылкой на представителей организационного комитета.

Автор материала отмечает, что причина запрета продажи алкоголя на всех площадках Олимпиады в Париже заключается в национальном законодательстве Франции, которое регулирует правила рекламы алкогольной продукции и запрещает использование названий алкогольных брендов в названиях спортивных мероприятий.

Однако представители олимпийского оргкомитета, по словам автора статьи, не уточняют согласно каким именно положениям французского законодательства было принято решение запретить продажу алкогольной продукции на всех площадках Олимпиады.

При этом в зонах повышенной комфортности, вход в которые будет значительно дороже, можно будет приобрести шампанское, пиво или вино любому из посетителей Олимпиады.

Вам может понравиться

Несколько мужчин устроили драку возле штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону

В Ростове у штаба ЮФО на Буденновском проспекте несколько местных жителей затеяли потасовку. Разнимать их пришлось бойцам ЧВК “Вагнер”, которые, напомним, с ночи контролируют объект. РИА Новости сообщает, что возле

ВС России уничтожили САУ Paladin и минометный расчет ВСУ на Купянском направлении

На Купянском направлении бойцы группировки войск “Запад” продолжают громить вражескую технику и вооружение. РИА Новости сообщает об уничтожении самоходной артиллерийской установки M109 Paladin американского производства, а также минометного расчета. Российские

«РВ»: ВС Украины показали разгромленную у Орехова колонну западной техники

Украинские боевики выложили в Сеть фотографии техники НАТО, уничтоженной российскими войсками вблизи населенного пункта Орехов в Запорожской области. Портал “Русская весна” прокомментировал, что на снимках видны сожженные немецкие танки Leopard