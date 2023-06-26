Употребление алкоголя на площадках соревнований во время проведения летних Олимпийских игр в Париже будет запрещено, а исключение будет сделано только для обладателей билетов в VIP-зоны. Об этом в своем материале сообщает издание Parisien со ссылкой на представителей организационного комитета.

Автор материала отмечает, что причина запрета продажи алкоголя на всех площадках Олимпиады в Париже заключается в национальном законодательстве Франции, которое регулирует правила рекламы алкогольной продукции и запрещает использование названий алкогольных брендов в названиях спортивных мероприятий.

Однако представители олимпийского оргкомитета, по словам автора статьи, не уточняют согласно каким именно положениям французского законодательства было принято решение запретить продажу алкогольной продукции на всех площадках Олимпиады.

При этом в зонах повышенной комфортности, вход в которые будет значительно дороже, можно будет приобрести шампанское, пиво или вино любому из посетителей Олимпиады.