Во время прямой трансляции популярного шоу «Live» американская телеведущая Келли Рипа столкнулась с неожиданным инцидентом, который мог привести к неловкому происшествию, сообщает «Page Six».

Совсем незадолго до начала эфира, ее розовое платье расстегнулось, создавая потенциальную угрозу оголить ее грудь перед миллионами зрителей. Согласно сообщению Page Six, 52-летняя знаменитость успела заметить проблему и, сидя за столом рядом со своим соведущим и супругом Марком Консуэлосом, оживленно попыталась застегнуть пуговицу.

Вскоре после происшествия, Келли поделилась с мужем своими впечатлениями: «У меня произошло небольшое ЧП за кулисами прямо перед началом записи! Если бы у меня было на несколько секунд больше, я могла бы выйти на экран в неподходящем виде. Это было забавно». Несмотря на произошедшее, она продолжила вести программу «Live» с профессионализмом и юмором, не давая инциденту повлиять на качество шоу.