Во время контрнаступления на Запорожском и Южно-Донецком направлениях вооруженные силы Украины потеряли 15 танков западного производства по причине недостаточной опытности экипажей. Об этом в своем материале сообщает обозреватель французской газеты Ouest-France Филипп Шапло.

Автор статьи со ссылкой на свои источники пишет, что большая часть западных танков вооруженных сил Украины была уничтожена российской армией в южной части Запорожской области. По словам французского обозревателя, украинские танкисты прошли хорошую подготовку и получили современную технику, однако им не хватает профессиональных навыков и боевого опыта.

Еще одной причиной неудачного контрнаступления украинской армии на Запорожском направлении является мощная и хорошо укрепленная линия обороны Вооруженных сил Российской Федерации. При этом очень большие проблемы для украинской бронетехники доставляют российские минные поля.