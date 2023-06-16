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Во время контрнаступления на Запорожском и Южно-Донецком направлениях вооруженные силы Украины потеряли 15 танков западного производства по причине недостаточной опытности экипажей. Об этом в своем материале сообщает обозреватель французской газеты Ouest-France Филипп Шапло.

Автор статьи со ссылкой на свои источники пишет, что большая часть западных танков вооруженных сил Украины была уничтожена российской армией в южной части Запорожской области. По словам французского обозревателя, украинские танкисты прошли хорошую подготовку и получили современную технику, однако им не хватает профессиональных навыков и боевого опыта.

Еще одной причиной неудачного контрнаступления украинской армии на Запорожском направлении является мощная и хорошо укрепленная линия обороны Вооруженных сил Российской Федерации. При этом очень большие проблемы для украинской бронетехники доставляют российские минные поля.

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