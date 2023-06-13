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ВСУ активно ищут на поле боя именно это российское вооружение и стараются как можно скорее нанести по нему удар. Этим российским оружием являются тяжёлые огнемётные системы “Солнцепёк” – написал в статье для издания 19FortyFive офицер НАТО в отставке Ставрос Атламазоглу. Его цитирует РИА “Новости”.

Бывший военный рассказал, что “Солнцепёки” – одно из наиболее смертоносных вооружений ВС РФ. Термобарическими снарядами всего одна тяжёлая огнемётная система может за короткое время остановить механизированную атаку неприятеля. Так что у ВСУ есть веские причины, чтобы опасаться “Солнцепёков”, подытожил Атламазоглу.

ТОС “Солнцепёк” активно применяются в зоне проведения специальной военной операции. С их помощью уничтожается в том числе и военная техника, которую ВСУ передали страны Запада. К примеру, ранее сообщалось, что с помощью тяжёлых огнемётных систем в одном из боёв были уничтожены две бронемашины Bradley.

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