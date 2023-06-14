Сомнения по поводу негативных эмоций, сопровождающих туристический сезон в Турции у русских отдыхающих, высказывают эксперты, указывая на фейковый характер распространяемой информации. Роман Бобылев, председатель правления Всероссийского объединения туристов и эксперт Общественной палаты РФ по туризму, подчеркивает, что негативное отношение к русским туристам за рубежом, включая Турцию, не является общим явлением. Он отмечает, что Турция всегда была дружелюбно настроена к российским туристам, и случаи неприятностей являются лишь исключениями.

Другие эксперты также не подтверждают массовых нападок на российских туристов в Турции. Хотя инциденты могут случаться в единичных случаях, они не являются системным явлением. Сообщения о плохом обращении с русскими туристами относятся к категории фейковых новостей, созданных для привлечения внимания.

Однако, независимо от достоверности такой информации, некоторые российские туристы отмечают изменение отношения к ним за границей. Отдыхающие жалуются на непрофессиональное обслуживание и хамство персонала отелей. Возможно, такие инциденты связаны с предпочтениями отелей по отношению к другим национальностям или с неправильным поведением самих туристов.