Венгерский премьер-министр Виктор Орбан во время беседы с журналистами в радиоэфире Кошута рассказал, что советом обороны были даны полномочия военному руководству страны в целях реагирования на любые неожиданности. По словам Орбана, 8 июня был созван совет обороны из-за обострения конфликта на Украине. «Мы сделали все, что можно, в интересах безопасности страны», – заявил венгерский премьер.

По словам Орбана, конфликт становится все серьезнее, поэтому нужно быть готовыми к непредсказуемым событиям. Поэтому все организации, которые отвечают за безопасность страны, должны быть постоянной готовности.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытались перейти в наступление на трех разных участках фронта. ВС России пресекли попытки прорыва противника. За три дня потери ВСУ в личном составе составили более 3.5 тысяч человек.