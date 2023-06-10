Украинские боевики выложили видеозапись одного из боев в ходе контрнаступления на Запорожском направлении. На ней запечатлен момент поражения российскими ВС боевой машины пехоты “Брэдли” производства США.

Запись сделана боевиками с другой БМП, которая ведет огонь по российским позициям. Приближающаяся “Брэдли” попадает под удар, начинает сильно дымиться, но не загорается.

Экипаж боевой машины, которому чудом удалось выжить в полном составе, покидает БМП и пытается покинуть поле боя, медленно продвигаясь между уже уничтоженной украинской техникой.

Напомним, западные СМИ уже вовсю пишут, как ВС РФ громят технику натовского образца. По мнению журналистов, это вызывает серьезные опасения у Вашингтона и его союзников.