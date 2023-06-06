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После обстрела плотины Каховской ГЭС со стороны вооруженных сил Украины начался процесс обрушения дамбы и неконтролируемого разлива воды по оба берега Днепра. Актуальную карту с затопленными территориями Херсонской области опубликовали авторы Телеграм-канала Readovka.

Вода стремительно пребывает вниз по течению Днепра от Каховского водохранилища. Также уровень воды значительно поднялся и в реке Ингулец, являющейся притоком Днепра. На опубликованной карте синим цветом отмечены уже затопленные территории правого и левого берега реки, а красно-белой штриховкой территория, где приток воды ожидается в ближайшее время.

На текущий момент на правом берегу значительно подтоплены такие населенные пункты как Львово, Тягинка, Отрадокаменка, Никольское, Ивановка, Понятовка, Белозерка, Антоновка и ближний пригород Херсона, включая и Корабельный район города. При этом на левом берегу вода уже достигла Новой Каховки, Голой Пристани, Алешек, Казачьих Лагерей, Крынок, Корсунки и Песчановки. В ближайшее время вода достигнет и Кардашинку, Солонцы, Коханы, Малую Кардашинку, Старую Збурьевку и Белогрудово.

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