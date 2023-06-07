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Частичное разрушение Каховской ГЭС может и не привести к катастрофическим последствиям, сообщил портал “Военное обозрение”. Авторы публикации поясняют, что опорна дамбы выстояла перед взрывом, поэтому уровень воды начинает понемногу снижаться.

Целыми остались ровно половина пролетов – 14 из 28. Именно они сдерживают напор воды и не дают ему приобрести лавинообразный характер. В затопленных населенных пунктах уровень воды уже снижается.

В то же время, пик наводнения все еще не пройден, он ожидается ближе к вечеру 7 июня. Если остатки конструкции дамбы выдержат напор, то ситуация значительно улучшится. В противном случае она вновь станет катастрофической.

Напомним, Каховская ГЭС практически перестала существовать после ударов ВСУ. Но президент Украины Владимир Зеленский обвиняет в атаке Россию. Впрочем, Запад не торопится соглашаться с украинской версией.

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