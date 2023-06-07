Запад традиционно молчит после разрушения Киевом Каховской ГЭС, так как не хочет обвинять ВСУ в военных преступлениях. Между тем, удар по электростанции является серьезным террористическим актом, который будет иметь серьезные последствия для Украины, пишет обозреватель “Свободной прессы” Константин Ольшанский.

Некоторые западные эксперты уже отреагировали на теракт. Они отмечают, что России было совершенно невыгодно взрывать ГЭС, так как теперь Крым вполне может остаться без воды. Кроме того, от подъема уровня Днепра больше пострадает левый берег, находящийся под контролем РФ.

Киев уже обстреливал Каховскую ГЭС в прошлом году, используя реактивные системы залпового огня “Ольха” и HIMARS. Российская ПВО часть ракет отразила, но некоторые из них все же долетели до цели. Кроме того, ВСУ пытались подорвать Угледарскую ТЭЦ, когда осознали, что этот объект придется оставить.

Уничтожив ГЭС, Киев сделал хуже только себе. Теперь все его планы на форсирование Днепра провалились, высадить десант в районе Новой Каховки и Херсона он уже не сможет.