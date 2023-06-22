Китайские инженеры разработали мощный радар, который может обнаруживать ракеты Соединенных Штатов с дистанции в 4,5 тысячи километров. Мало того, с 3500 км новейшая система с названием “Око Саурона” способна следить сразу за несколькими воздушными целями, рассказал обозреватель портала “Свободная пресса” Константин Ольшанский.

Руководство разработкой радарной системы, которая не имеет аналогов в мире, осуществлял Сунь Доньян, представляющий Харбинский университет науки и техники. Отмечается, что система уже функционирует на нескольких кораблях китайского флота.

Сейчас в распоряжении КНР имеется 50 эсминцев, два авианосца, 72 компактных сторожевика, три вертолетоносца и 43 фрегата. Также страна продолжает строить новые корабли, которые будут оснащаться новейшей системой радаров для слежения за активностью США.