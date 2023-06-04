Российские ВС освободили Артемовск (Бахмут) и совсем скоро сделают то же самое в Авдеевке и Марьинке, где сейчас продолжаются ожесточенные бои. После этого они займутся восстановлением контроля над Купянском, предположил обозреватель портала “Свободная пресса” Константин Ольшанский.

Он привел данные американских и польских аналитиков, которые сообщают об освобождении населенного пункта Ягодное, через которое проходит дорога в направлении Сватово в ЛНР. Кроме того, это село дает возможность российским ВС обойти подразделения ВСУ под Купянском с востока.

В настоящий момент боевые действия на Купянском направлении идут у Двуречного. В этом населенном пункте украинские боевики сосредоточили крупные силы, там находятся и отдельные подразделения 1-й танковой армии, и 103-й батальон теробороны, и 92-й и 14-й механизированные батальоны. Выбить их из поселка непросто, но ВС РФ медленно продвигаются вперед