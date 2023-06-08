Украинские ВС не только пошли в контрнаступление в Запорожской области и под Артемовском, но и активизировали террористические действия. К ним относятся и подрыв аммиакопровода, который теперь может стать серьезным препятствием для продления зерновой сделки, и диверсия на Каховской ГЭС, результатом которых стало затопление части Херсонской области, и нападения на Белгородскую область.

Обозреватель портала “Свободная пресса” Константин Ольшанский отмечает, что командование ВС РФ, возглавляемое начальником Генштаба Валерием Герасимовым, готово ответить на все эти и другие вызовы. В его распоряжении имеются все сценарии и протоколы действий для уничтожения противника и пресечения его новых проделок.

Напомним, что Киев отрицает все вышеперечисленное, пытается свалить вину на Россию. Однако проблема в том, что РФ не выгодно ни уничтожение Каховской ГЭС, ни подрыв аммиакопровода. Зато это выгодно Украине.

К примеру, нападения на Белгородскую область были отвлекающим маневром, призванным отвлечь внимание и силы ВС РФ от главного удара в Запорожской области. Но и здесь у Киева ничего не получилось, Россия просчитала все ходы противника и сейчас успешно отражает его контрнаступление.