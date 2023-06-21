В Запорожской области замечены танки “Челленджер 2”, которые Украина получила от Великобритании, однако ВСУ не торопятся вводить их в активные боевые действия. Не исключено, что делается это по указке Лондона, которому не очень бы хотелось видеть свои боевые машины горящими так же, как БМП “Брэдли” из США или немецкие “Леопарды”, пишет обозреватель издания “Свободная пресса” Константин Ольшанский.

Он отмечает, что Киев скорее всего задействует Challenger 2 на завершающей стадии контрнаступления, если в этом еще будет необходимость.

Автор приводит мнения экспертов американского издания Military Watch, считающих, что в украинских степях британскому “Челленджеру” вряд ли удастся добиться успеха. Он и в пустынях Ирака не сумел проявить себя должным образом, а в оврагах и заболоченной местности может и вовсе быстро сгинуть и ничем не поможет ВСУ.