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Ольга Бузова, российская певица и телеведущая, поделилась своими трудностями, с которыми столкнулась во время съемок второго сезона реалити-шоу «Новые звезды в Африке» на канале ТНТ. Она рассказала о закулисье проекта в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ).

Одной из проблем, на которую Ольга обратила внимание, был холод на вечерних съемках. Она жаловалась: «Как я сегодня замерзла, вам даже не представить». Ведущая популярного шоу продемонстрировала, что члены ее команды выходили на съемку в теплой одежде, включая куртки и шапки.

Позднее Ольга опубликовала видео, где показала, что на улице температура составляет всего 13 градусов. Тем не менее, по словам представителя ее команды, телеведущей пришлось сниматься в платье.

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