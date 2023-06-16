ВСУ на протяжении как минимум 5 дней не используют на линии соприкосновения немецкие танки “Леопард 2”, сообщил портал “Военное обозрение”. Авторы публикации отмечают попытки Киева оправдаться за провальное начало контрнаступления.

Так, украинское руководство заявляет, что проводило лишь “тестирование” или “формирование” масштабного контрнаступления. Однако Запад четко расставляет все по своим местам и отмечает, что ВСУ провалились, наткнувшись на мощную линию обороны ВС РФ.

Немецкие эксперты отмечают, что массовая потеря танков “Леопард” Украиной связана с тем, что боевые машины разрабатывались против фланговых и лобовых атак. Однако ударные вертолеты Ка-52 с ракетами “Вихрь” атаковали их с воздуха, что и привело к уничтожению большого количества техники.

Конструкторы это учтут и попытаются усилить броню “Леопардов” сверху, однако ВСУ вряд ли получат новые модернизации танков. Да и пока сложно сказать, насколько увеличится вес боевых машин после такого обновления.