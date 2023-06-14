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С начала июня в Сети появляются фото и видео с горящими и уже уничтоженными танками “Леопард 2”, которые Германия поставляет на Украины. Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что охота на эти боевые машины ведется с первого дня контрнаступления ВСУ.

Он пояснил, что “охотников на Леопарды” в рядах ВС РФ вполне достаточно. Это артиллеристы, операторы противотанковых ракетных комплексов, а также пилоты вертолетов и истребителей.

По словам Дандыкина, Киеву вскоре придется бросать в бой и “Челленджеры” из Великобритании, так как у “Леопардов” возникает все больше проблем. Но и их ждет та же судьба, так как охота будет продолжаться до момента уничтожения всей западной бронетехники.

Также аналитик отметил, что и истребители F-16 вряд ли чем-то помогут Киеву, так как в ПВО и авиации РФ служат точно такие же азартные охотники, готовые сбивать любые воздушные цели.

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