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Очередной “рой” морских дронов ВСУ попытался атаковать российский корабль “Приазовье”. В данный момент именно он охраняет от террористов газопроводы “Голубой поток” и “Турецкий поток”, которые не дают покоя ни Киеву, ни кго западным кураторам, пишет портал “Царьград”.

Корабль находился в трехстах километрах юго-восточнее Севастополя, когда в половину второго ночи были замечены вражеские дроны. Сразу шесть безэкипажных катеров шли прямо на “Приазовье”, однако их миссия провалилась. Экипаж корабля своевременно обнаружил и пресек попытку атаки.

В результате все беспилотные катера уничтожены, российский корабль продолжает успешно выполнять поставленную перед ним задачу. Из экипажа никто не пострадал.

На видео, опубликованном Минобороны, зафиксирован момент уничтожения одного из вражеских беспилотников.

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