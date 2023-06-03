Госсекретарь США Энтони Блинкен на днях заявил, что ВСУ могут начать контрнаступление уже в ближайшие недели. Практически одновременно с ним глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил об очередном переносе операции из-за распутицы.

Военные эксперты всего мира пытаются разгадать смысл этих противоречий, но большинство склоняется к мысли, что это лишь попытка ввести в заблуждение командование ВС РФ, распространить дезинформацию.

Так, обозреватель издания InfoBrics Лукас Лейрос уверен, что контрнаступление ВСУ уже началось. Однако из-за отсутствия эффекта неожиданности и “катастрофического состояния” ВСУ оно оказалось сильно ограниченным. Запад разочарован, поэтому Киев пытается предпринимать шаги, чтобы “отыграть ситуацию” обратно, сделать вид, что операция переносится на лето.

При этом украинские военные, которые постоянно находятся в ожидании команды к наступлению, уже фактически “перегорели” и не особо верят в свою способность вернуть инициативу в руки ВСУ.