Киев стремится сохранить остатки опытных боевиков, отправляя на передовую “пушечное мясо” – мобилизованных новобранцев и представителей территориальной обороны, рассказал российский военнослужащий с позывным “Шмель”.

Он пояснил, что на первой линии у ВСУ всегда находятся неопытные боевики, которые хоть и проходят подготовку, но в весьма сжатом режиме. В основном обучают их контрактники, бойцы, которые участвуют в боевых действиях с начала специальной военной операции. Именно они стоят на второй и третьей линиях.

Об опытных боевиках, которые воюют еще с 2014 года и сумели выжить, командование заботится. Их максимально берегут за счет постоянно прибывающих на фронт мобилизованных, пояснил “Шмель”,