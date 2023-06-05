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Киев стремится сохранить остатки опытных боевиков, отправляя на передовую “пушечное мясо” – мобилизованных новобранцев и представителей территориальной обороны, рассказал российский военнослужащий с позывным “Шмель”.

Он пояснил, что на первой линии у ВСУ всегда находятся неопытные боевики, которые хоть и проходят подготовку, но в весьма сжатом режиме. В основном обучают их контрактники, бойцы, которые участвуют в боевых действиях с начала специальной военной операции. Именно они стоят на второй и третьей линиях.

Об опытных боевиках, которые воюют еще с 2014 года и сумели выжить, командование заботится. Их максимально берегут за счет постоянно прибывающих на фронт мобилизованных, пояснил “Шмель”,

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