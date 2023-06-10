Россия хорошо подготовилась к отражению контрнаступления ВСУ. На территориях, которые контролируют ВС РФ создана весьма обширная и мощная оборонительная сеть, пройти которую ВСУ не смогут, уверен военный эксперт Ставрос Атламазоглу.

Бывший офицер Североатлантического альянса написал в Sandboxx, что РФ выстроила противотанковые сооружения и минные заграждения, грамотно продумала местоположение артиллерийских позиций и долговременных огневых точек. В новейшей истории ни одна страна мира не сооружала столь мощной обороны.

Эксперт отметил, что дело не только в оборонительных линиях ВС РФ. Помимо этого, в распоряжении Украины нет авиации, которая бы прикрывала контрнаступление с воздуха и подавляла артиллерийские позиции российских военных. В таких условиях боевики идут в бой в чистом поле и вполне ожидаемо несут серьезные потери.