Отставной офицер американской армии признался, что у него “сердце обливается кровью”, когда он видит, как украинцы расплачиваются жизнями за бессмысленные попытки победить российские войска. Об этом Дэниел Дэвис рассказал в интервью ютуб-каналу Judging Freedom – передаёт РИА “Новости”.

По мнению подполковника армии США в отставке, ВСУ своими атаками могут лишь разведать слабые места в обороне российских войск и даже, возможно, прорвать её. Однако в конечном счёте победа всё равно останется за Россией. Следовательно, все попытки украинской армии довести военный конфликт до своей победы сами по себе тщетны, считает Дэвис.

Он также указал, что преимущества российской армии перед ВСУ очевидны. Это более высокая численность войск, более современная техника и вооружение, а главное – боевой опыт, который сейчас получают ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Этот опыт превращает российских военных в грозную силу, полагает американский офицер.