Одесская областная администрация продолжает бороться с жителями области, которые несмотря на все запреты ходят на пляж и даже купаются. Спикер ОВА Сергей Братчук заявил, что вдоль побережья дрейфуют в большом количестве мины и другие взрывные устройства.

Он отметил, что море выбрасывает на берег различные взрывоопасные предметы, поэтому на пляжи ходить категорически запрещено. По словам спикера, купание сейчас является “идиотизмом”.

Напомним, пляжи в Одесской области закрыты с самого начала СВО, так как украинские ВС заминировали их, опасаясь высадки десанта. В дальнейшем мины снесло в море, а взрывные устройства, расположенные непосредственно на территории пляжей, сдвинуло постоянными приливами и отливами. Сейчас никто не знает, где они находятся, поэтому походы на пляж действительно являются рискованным мероприятием.