ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Одесская областная администрация продолжает бороться с жителями области, которые несмотря на все запреты ходят на пляж и даже купаются. Спикер ОВА Сергей Братчук заявил, что вдоль побережья дрейфуют в большом количестве мины и другие взрывные устройства.

Он отметил, что море выбрасывает на берег различные взрывоопасные предметы, поэтому на пляжи ходить категорически запрещено. По словам спикера, купание сейчас является “идиотизмом”.

Напомним, пляжи в Одесской области закрыты с самого начала СВО, так как украинские ВС заминировали их, опасаясь высадки десанта. В дальнейшем мины снесло в море, а взрывные устройства, расположенные непосредственно на территории пляжей, сдвинуло постоянными приливами и отливами. Сейчас никто не знает, где они находятся, поэтому походы на пляж действительно являются рискованным мероприятием.

Вам может понравиться

Эксперт Перенджиев: контрнаступление ВС Украины будет провальным из-за нехватки вооружений

Контрнаступление украинской армии будет провальным из-за нехватки дальнобойных ракет, боеприпасов к артиллерийским системам и отсутствия современных самолетов. Такое мнение выразил в беседе с «Лентой.ру» военный эксперт и доцент кафедры политического

Военкор Сладков сообщает о попытке прорыва ВС Украины восточнее Каховского водохранилища

Как сообщает военкор Александр Сладков в своем Телеграм-канале, военнослужащие российской армии отразили несколько атак со стороны боевиков вооруженных сил Украины, которые пытались прорваться в окрестностях населенных пунктов Жеребянки и Лобковое,

Маляр сообщила, что ВСУ начали контрнаступление на Запорожском направлении

На Запорожском направлении украинские войска перешли в контрнаступление, написала в социальных сетях замминистра обороны Украины Анна Маляр. Весьма актуальная информация, учитывая, что российские ВС еще 5 июня сообщали о первых