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Общежитие в польском городе Познань, предназначенное для размещения беженцев, закрыли из-за большого количества жалоб со стороны граждан Украины. Об этом в своем материале сообщает местная газета Wyborcza.

Украинские беженцы постоянно жаловались на плохие условия проживания в польском общежитии, после чего в здание пришла комиссия с проверкой. В результате польская администрация приняла решение не продлевать договор с владельцем помещения на размещение в нем беженцев.

По словам автора материала, украинские беженцы могут проживать в общежитии по действующим правилам только до конца июля текущего года. Польские чиновники не были удовлетворены результатами проверки, поскольку у комиссии было много вопросов касательно плохого технического состояния здания, несоблюдения норм санитарно-гигиенических условий и организации питания.

Напомним, что польское издание Rzeczpospolita опубликовало результаты опроса своих граждан касательно их отношения к беженцам из Украины. Оказалось, что уровень поддержки украинцев в Польше начал падать, поскольку 68% опрошенных признались в ухудшении своего отношения к гражданам Украины.

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