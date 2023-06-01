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Американским властям следовало бы заниматься своими проблемами, а не лезть на Украину, где Россия сейчас решает вопросы собственной безопасности. Такое мнение высказал блогер и обозреватель Майрон Гейнс. Его цитирует РИА “Новости”.

В интервью одному из ютуб-каналов Гейнс рассказал, что рядовые американцы плохо представляют себя нынешнюю ситуацию на Украине и не понимают, что когда-то она была частью общего с Россией государства – Советского Союза. Американский обозреватель отметил, что вмешательство Запада и НАТО в дела соседнего с Россией государства заставило Москву принимать ответные меры для собственной безопасности.

Военный конфликт России и Украины, а также участие в нём США, Гейнс сравнил с ситуацией, если бы Китай вторгся в Мексику, и американские войска вынуждены были бы защищая безопасности США и их национальные интересы выгонять китайцев из соседней страны.

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