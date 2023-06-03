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Штурмовик Су-25 – это рабочая лошадка, проверенная и закаленная во многих боях. По эффективности российский “летающий танк” совершенно не уступает американскому A-10, пишет издание “1945”.

Обозреватель Крис Осборн, перевод публикации которого представляет РИА Новости, рассказал, что обе воздушные машины оснащены вооружением, позволяющим выполнять практически любые задачи. Су-25 с 1975 года успел поучаствовать в нескольких вооруженных противостояниях, в том числе, и в Чечне, и в Афганистане.

В отличие от A-10, которые уже практически не используются американской армией, Су-25 продолжает применяться в реальных боевых действиях на Украине. Причем задействуют их обе стороны. Но в распоряжении России имеется значительно больше штурмовиков, чем у ВСУ – не менее 250 единиц.

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