Вооруженные силы Российской Федерации применяют в боевых действиях на территории Украины тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», способные запускать боеприпасы с термобарическими боеголовками. О важном преимуществе данного вида вооружений российской армии на поле боя в своем материале написал обозреватель американского издания 19FortyFive.

По словам автора материала, главной особенностью термобарических боеприпасов, используемых тяжелыми огнеметными системами, является способность вызывать высокотемпературный взрыв на поле боя. Такой эффект достигается из-за того, что боеголовка почти полностью состоит из топлива. В результате термобарический боеприпас обладает большей мощностью в сравнении с классическим реактивным снарядом.

Данный тип боеприпаса особенно эффективен при уничтожении противника, который скрывается в окопах, тоннелях, траншеях или зданиях. Высокотемпературный взрыв и вызванная им мощная взрывная волна способна поразить живую силу противника, находящуюся в укрытии, резюмирует автор материала.