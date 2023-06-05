Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вооруженные силы Российской Федерации применяют в боевых действиях на территории Украины тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», способные запускать боеприпасы с термобарическими боеголовками. О важном преимуществе данного вида вооружений российской армии на поле боя в своем материале написал обозреватель американского издания 19FortyFive.

По словам автора материала, главной особенностью термобарических боеприпасов, используемых тяжелыми огнеметными системами, является способность вызывать высокотемпературный взрыв на поле боя. Такой эффект достигается из-за того, что боеголовка почти полностью состоит из топлива. В результате термобарический боеприпас обладает большей мощностью в сравнении с классическим реактивным снарядом.

Данный тип боеприпаса особенно эффективен при уничтожении противника, который скрывается в окопах, тоннелях, траншеях или зданиях. Высокотемпературный взрыв и вызванная им мощная взрывная волна способна поразить живую силу противника, находящуюся в укрытии, резюмирует автор материала.

Вам может понравиться

НТВ: почему ЗРК Patriot не способны перехватить гиперзвуковые ракеты «Кинжал» ВС России

Как сообщает в своем материале НТВ, военное руководство ведущих мировых государств активно следит за противостоянием российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» с американскими зенитно-ракетными комплексами Patriot. Российские «Кинжалы» доказали свою эффективность в

Военкор Сладков: «стояние на Днепре» идет на пользу ВС России

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают уничтожать живую силу, военную технику, склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами украинской армии в тылу. Поэтому «стояние на Днепре» идет на пользу российской армии. Об

Американский экс-разведчик заявил, что ВС России уничтожат украинских боевиков, прошедших обучение в странах НАТО

Как сообщает РИА Новости, бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире передачи Redacted заявил, что украинские солдаты, прошедшие обучение в странах НАТО не смогут противостоять российской армии. По его словам,