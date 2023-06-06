Титул самой красивой замужней женщины завоевала Наталья Оскар с Дальнего Востока. В финале принимали участие 82 конкурсантки, которых смогла обойти Наталья. Но победа в таком важном конкурсе не принесла женщине всеобщую любовь публики. Она столкнулась с массой гневных комментариев на своей страничке в популярной социальной сети.

Множество интернет-пользователей остались недовольны выбором жюри. Они не понимают, почему именно Наталья стала победительницей конкурса красоты, ведь, по их мнению, были претендентки намного красивее. Многие из комментаторов отметили, что Наталья Оскар выглядит в реальной жизни не столь привлекательно, как на «отредактированных фотографиях».

Во время интервью с журналистами Наталья Оскар решилась высказаться по этому поводу и ответила всем своим хэйтерам. Она заявила, что ей все равно на мнение людей, сомневающихся в ее красоте, и особенности в том, что она не прибегала к пластическим операциям. «Все у меня в норме. Естественная, своя красота. В здоровом теле – здоровый дух», – заявила новоиспеченная «Миссис России – 2023».

Наталья рассказала, что она тщательно следит за своей внешностью, занимается спортом и придерживается здорового питания. Для поддержания красивой фигуры она полностью отказалась от сладкого.