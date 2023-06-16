ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев в ходе контрнаступления несет слишком уж крупные потери живой силы и техники, причем они вполне могут увеличиться из-за грамотно используемой российской стратегии. Издание The New York Times отмечает, что ВС РФ предпринимают все возможные меры, что нанести противнику как можно больший урон и при этом не понести крупных потерь самим.

“Русские пытаются нанести как можно больше потерь и уничтожить как можно больше техники в зоне боевых действий перед главной линией обороны, истощая ВСУ еще до того, как они достигнут ее”, цитирует автора публикации РИА Новости.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление идет не по плану Киева. Российские ВС оказывают “жестокое сопротивление” пытающимся наступать войскам, отражают нападения на всех участках фронта и наносят урон подразделениям боевиков.

Вам может понравиться

Медведев заявил, что «санитарная зона» на Украине должна проходить по границам Львова

На встрече с военными корреспондентами 13 июня президент России Владимир Путин заявил о возможном создании “санитарной зоны” на Украине, которая не позволит обстреливать территории РФ. Это высказывание прокомментировал зампред Совбеза

Дрон генерала Суровикина: Изменит ли новое супероружие России ход СВО

Тяжелый российский дрон “Сириус”, создание которого контролировал сам генерал Сергей Суровикин, вскоре может поступить на вооружение ВС РФ и появиться в зоне специальной военной операции. Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал

Звезде Comedy Woman провели сложную операцию после страшного диагноза

Знаменитая участница Comedy Woman, Надежда Сысоева, недавно перенесла сложную операцию, о которой она рассказала своим подписчикам в своем личном блоге. Звезда российского шоу-бизнеса призналась, что она чувствовала себя очень жутко