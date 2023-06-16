Киев в ходе контрнаступления несет слишком уж крупные потери живой силы и техники, причем они вполне могут увеличиться из-за грамотно используемой российской стратегии. Издание The New York Times отмечает, что ВС РФ предпринимают все возможные меры, что нанести противнику как можно больший урон и при этом не понести крупных потерь самим.

“Русские пытаются нанести как можно больше потерь и уничтожить как можно больше техники в зоне боевых действий перед главной линией обороны, истощая ВСУ еще до того, как они достигнут ее”, цитирует автора публикации РИА Новости.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление идет не по плану Киева. Российские ВС оказывают “жестокое сопротивление” пытающимся наступать войскам, отражают нападения на всех участках фронта и наносят урон подразделениям боевиков.