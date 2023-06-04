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После проведения в Сингапуре международного военного форума стали понятны масштабы текущего конфликта между Вашингтоном и Пекином. Попытки представителей США начать диалог со своими коллегами из КНР ознаменовались полным крахом. Об этом в своем материале сообщает издание The New York Times.

Автор материала отметил, что министр оборонного ведомства Китая избегал любой возможности встретиться со своим американским коллегой. При этом представители Вашингтона пытались оказать давление на Пекин, указывая на возросшие риски возможного начала новых конфликтов на международной карте мира. Однако заявление подобного тона китайская делегация восприняла, как провокацию, главной целью которой является усиление эскалации.

По словам Ллойда Остина, занимающего должность министра обороны США, Пентагон и далее будет использовать свои военные корабли и авиацию в международных водах и воздушном пространстве в Азиатском регионе в непосредственной близости от Китая. Также США, по его словам, не откажутся от предоставления военной поддержки Тайваню.

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