Активные боевые действия на территории Украины дали шанс некоторым странам показаться намного лучше, чем они есть на самом деле, и в первую очередь речь идет о Польше. Об этом в своем материале пишет обозреватель издания The New York Times.

Автор статьи отмечает, что предоставление помощи Киеву со стороны Варшавы должно было являться признаком развитой демократии, однако в реальности дела в Польше обстоят совершенно иначе. Польское руководство изначально не проявляло гостеприимства по отношению к беженцам, но после начала спецоперации открыло свои границы для миллионов украинских граждан.

При этом на фоне активной поддержки Украины руководство Польши приняло законопроект, который позволил полностью исключить своих оппонентов из борьбы за власть под предлогом их сотрудничества с Россией. Таким образом, правящая партия «Право и справедливость» в своем стремлении остаться на третий срок у власти прибегает к атакам на независимость судебной системы, ограничивает свободу СМИ, исповедует националистическую идеологию и занимается поляризацией общества. К таким выводам пришел обозреватель американского издания.