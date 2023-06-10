У Киева все еще остаются теоретические шансы на прорыв оборонительной линии ВС РФ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Однако уже сейчас хорошо видно, что обойдется он им слишком дорого, пишет американское издание The New York Times.

Ссылаясь на пожелавших остаться анонимными украинских чиновников, журналисты сообщают о крупных потерях, которые ВСУ понесли всего за несколько дней контрнаступления. Российские ВС уничтожают боевую технику западного образца и штурмовые группы противника, точное количество потерь пока подсчитать не удается.

Авторы публикации напоминают, что сторона, которая наступает, обычно теряет гораздо больше, чем обороняющиеся силы. Поэтому для Киева любая попытка прорвать оборону станет весьма сложной и будет сопровождаться огромными потерями. Если Киеву и удастся добиться хотя бы незначительных успехов, заплатит он за них очень дорого.