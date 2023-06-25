Американское издание The New York Times сообщило, что ряд высокопоставленных чиновников США давно знал о планах основателя ЧВК “Вагнер” Евгения Пригожина. Подтвердил эту информацию и телеканал CNN.

СМИ Соединенных Штатов отмечают, что американская разведка давно отслеживала отношения Пригожина с Минобороны России и якобы ожидала чего-то подобного. В среду был организован брифинг, на котором журналистам была предоставлена вся имеющаяся информация.

Так, разведчики якобы перехватили радиопереговоры Пригожина, когда он “требовал от Минобороны боеприпасы” для ЧВК “Вагнер”. При этом даже в США признают, что эти требования были ложными, они делались лишь в рамках подготовки к военному мятежу.

Напомним, что бойцы ЧВК “Вагнер” уже покинули Ростов и вернулись в свои полевые лагеря. С Евгения Пригожина все обвинения сняты, уголовное дело в отношении него закрыто, а сам основатель компании отправился в Беларусь.