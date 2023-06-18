ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Овсяная каша, которую рекомендуют в качестве завтрака, может оказаться не просто не полезной, но даже опасной для здоровья. Нутрициолог Екатерина Новикова пояснила, что у этого блюда имеются серьезные недостатки.

Так, в составе овсянки содержится сразу несколько компонентов, которые способны спровоцировать аллергические реакции или выпадение волос.

Кроме того, овсянка представляет собой идеальную среду для появления плесени. По словам специалиста из-за этого врачи даже иногда назначают диеты, которые полностью исключают употребление этой каши.

Наконец, многие едят овсянку с вареньем либо другими сладкими добавками. Из-за этого стремительно повышается уровень сахара, что может привести к постепенному развитию диабета.

На завтрак, по словам нутрициолога, нужно употреблять продукты, которые содержат полезные для организма белки и жиры.

Вам может понравиться

Люди со II группой крови меньше других подвержены онкологическим заболеваниям

Специалисты выяснили, что организм обладателей II группы крови меньше других подвержен к образованию злокачественных опухолей. Ученые провели анализ более тысячи медицинских карт пациентов и в итоге пришли к соответствующему выводу.

Употребление красного мяса и сахара может спровоцировать рак толстой кишки

Американские ученые проанализировали статистические данные по заболеваемости раком толстой кишки среди людей в молодом возрасте. Специалисты смогли определить тенденцию возрастания. Поэтому возникла дополнительная необходимость изучить причины возникновения данного заболевания. Во

Хроническое недосыпание повышает риск преждевременной смерти на 40%

Группа ученых из Гарвардской медицинской школы провела исследование влияния сна на состояние здоровья человека. Результаты эксперимента, представленные на встрече Ассоциации профессиональных обществ сна в Индианаполисе, показали, что стабильный график сна