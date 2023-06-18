Овсяная каша, которую рекомендуют в качестве завтрака, может оказаться не просто не полезной, но даже опасной для здоровья. Нутрициолог Екатерина Новикова пояснила, что у этого блюда имеются серьезные недостатки.

Так, в составе овсянки содержится сразу несколько компонентов, которые способны спровоцировать аллергические реакции или выпадение волос.

Кроме того, овсянка представляет собой идеальную среду для появления плесени. По словам специалиста из-за этого врачи даже иногда назначают диеты, которые полностью исключают употребление этой каши.

Наконец, многие едят овсянку с вареньем либо другими сладкими добавками. Из-за этого стремительно повышается уровень сахара, что может привести к постепенному развитию диабета.

На завтрак, по словам нутрициолога, нужно употреблять продукты, которые содержат полезные для организма белки и жиры.