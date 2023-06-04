Как сообщает в своем материале НТВ, военное руководство ведущих мировых государств активно следит за противостоянием российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» с американскими зенитно-ракетными комплексами Patriot.

Российские «Кинжалы» доказали свою эффективность в реальных боевых условиях в зоне проведения специальной военной операции. ВКС России успешно уничтожили хранилище авиационных боеприпасов в Житомире, 5 самолетов Су-24 и склад ГСМ на аэродроме в Хмельницком и последний боевой корабль ВМС Украины «Юрий Олефиренко». В Киеве российская ракета успешно поразила штаб военной разведки Украины, на территории которого над планом контрнаступления работали в том числе и офицеры НАТО.

По словам полковника американской армии в отставке Дугласа Макгрегора, в результате удара по штабу в Киеве погибло несколько высокопоставленных офицеров из США, Франции и Великобритании. Несмотря на защиту украинской столицы американскими ЗРК Patriot, которые также были успешно поражены российскими ракетами, ВКС России наносит результативные удары по центрам принятия решений, резюмировал американский эксперт.

По мнению военного эксперта и бывшего командующего подразделением спецназа в составе НАТО Жака Огара, на сегодняшний день российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» продемонстрировали тотальное превосходство над американскими комплексами Patriot. Поэтому американским военным инженерам есть над чем поработать.